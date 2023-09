Serbia: fonti stampa, stoccaggio sotterraneo gas di Banatski Dvor verrà ampliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stoccaggio sotterraneo di gas Banatski Dvor, in Serbia, verrà ampliato. Lo scrive il sito informativo "eKapija", secondo cui la risoluzione sull'ampliamento del deposito, dopo un decennio e mezzo di annunci e vari accordi, va verso la conclusione. Il deposito passerà dagli attuali 427 milioni a 711 milioni di metri cubi di gas. La fonte ha riferito che la decisione sulla portata e sul contenuto dello studio di valutazione dell'impatto ambientale per il progetto è stata adottata dal segretariato provinciale per la pianificazione urbanistica e la protezione ambientale. (Seb)