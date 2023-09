Tunisia: tassisti proclamato sciopero generale per il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione dei tassisti tunisini ha indetto uno "sciopero generale" per il 14 settembre nel caso in cui il ministero dei Trasporti del Paese non revochi il decreto sul certificato di revisione tecnica per i veicoli del trasporto pubblico non organizzato. Il decreto in questo non consente al singolo tassista di effettuare la revisione tecnica prima della rimozione delle apparecchiature a gas di petrolio liquefatto (Gpl). "Questo decreto ha ripercussioni pericolose sul settore", ha affermato l'Unione dei tassisti, aggiungendo che "una sessione di lavoro, tenutasi a Sfax il 24 agosto, ha visto le autorità impegnarsi a intervenire e risolvere la questione entro cinque giorni. Ma ciò non è avvenuto e il problema non è stato risolto". (Tut)