Moldova: dipartimento di Stato Usa, accogliamo con favore audit su debiti verso Gazprom

- Gli Stati Uniti accolgono con favore il completamento dell'audit indipendente sui debiti della Moldovagaz nei confronti di Gazprom, effettuata su richiesta del governo di Chisinau. Lo riferisce in un comunicato stampa il dipartimento di Stato degli Usa. "Gli Stati Uniti accolgono con favore il completamento dell'audit indipendente commissionato dal governo della Moldova e condotto da una società esterna per esaminare le richieste di debito di Gazprom verso Moldovagaz. Non sorprende che Gazprom non abbia potuto fornire prove del conto esorbitante che la Russia si aspettava che il popolo moldavo pagasse. Gli Stati Uniti riaffermano il loro sostegno ai continui sforzi della Moldova per diversificare le proprie fonti energetiche e garantire un futuro più prospero e trasparente alla sua popolazione", si legge nella nota. Mercoledì scorso il ministro dell'Energia moldavo, Victor Parlicov, ha annunciato in una conferenza stampa i risultati della verifica dei debiti della Moldovagaz verso Gazprom, dai quali risulta che la società moldava deve pagare solo 8,6 milioni di dollari dei 709 milioni richiesti dalla compagnia russa. Parlicov ha sottolineato che "la maggior parte degli importi imputati non hanno alcun fondamento, oppure sono inapplicabili, in quanto Gazprom non ha rispettato le norme per la loro convalida". Gazprom sostiene che i risultati dell'audit non sono corretti. (Rob)