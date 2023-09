Fvg: assessore Patrimonio, al via vendita all'asta di palazzo Vucetich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato messo all'asta, con la pubblicazione dell'avviso sul bollettino regionale, lo storico palazzo Vucetich diTrieste, di proprietà della regione Friuli Venezia Giulia. Ne ha dato notizia oggi l'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari. Il palazzo, un edificio in stile neoclassico affacciato sulle rive, è messo all'asta a un prezzo base di 7 milioni 737.912 euro, ma gli offerenti dovranno dichiarare anche l'impegno a versare, insieme al prezzo di vendita, l'importo di 236.014 euro quale ammontare del compenso già corrisposto ai professionisti per il progetto definitivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo. La vendita, ha spiegato Callari, "rientra nel grande progetto sul quale si è puntato fin dalla scorsa amministrazione: il trasferimento e l'accentramento un unico polo amministrativo degli uffici regionali nell'area di Porto Vecchio. Una scelta precisa - ha aggiunto - voluta per accelerare e consentire lo sviluppo strategico e la rigenerazione urbana dell'area del Porto Vecchio sulla quale ci potrà essere una sinergia del pubblico con gli investimenti privati che saranno realizzati nella zona". (Frt)