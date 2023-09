Sardegna: deserto il bando per collegamenti navali con Asinara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' andato deserto per la terza volta il bando per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di collegamento marittimo con l'isola dell'Asinara, la linea Porto Torres-Cala Reale. Nessuna offerta, dunque, dalle due società di navigazione che avevano manifestato interesse alla partecipazione in seguito all'indagine di mercato indetta per l'individuazione di operatori economici da invitare. La Regione, secondo quanto assicura l'assessore ai Trasporti, Antonio Moro, procederà alla proroga fino 31 dicembre 2023 per garantire il servizio nell'isola. (Rsc)