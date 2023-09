G20: Kishida in India per il vertice di Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è arrivato in India per prendere parte al vertice del G20 in programma da domani a Nuova Delhi. Il volo di Stato con a bordo il capo del governo giapponese è atterrato nel primo pomeriggio A8ttorno alle 10:30 in Italia) all'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Palam, alle porte della capitale indiana. Kishida, reduce dalla partecipazione al vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) che si è tenuto nei giorni scorsi a Giacarta, intende ribadire ai leader del G20 l'impegno di Tokyo a contribuire costruttivamente alla soluzione delle principali problematiche globali, sulla base dei risultati del vertice del G7 che si è tenuto lo scorso maggio a Hiroshima. (Inn)