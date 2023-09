Eswatini: presidente Taiwan incontra missioni tecniche, oggi previsto ritorno a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha incontrato gli esponenti delle missioni tecniche e sanitarie in Eswatini. In un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), Tsai ha riconosciuto il "duro lavoro" delle missioni, auspicando che "il loro esempio incoraggi l'impegno di più giovani". Tsai, partita per lo Stato dell'Africa meridionale il 5 settembre assieme a una delegazione che comprende anche la ministra dell'Economia, Wang Mei-hua, dovrebbe fare ritorno oggi a Taiwan. Ieri ha partecipato alla Giornata dell'indipendenza e alle celebrazioni per il compleanno del re Mswati III, dicendosi "ottimista" circa le future relazioni con l'alleato africano. In un discorso pronunciato allo stadio di Mbabane alla presenza di inviati e dignitari, Tsai ha definito il partenariato con l'Eswatini "un emblema di progresso e sviluppo", ringraziando il Paese per aver sostenuto attivamente la partecipazione dell'isola agli organismi multilaterali. In futuro, "auspichiamo di stabilire e superare nuove pietre miliari nel nostro cammino verso un secolo di amicizia", ha concluso. (segue) (Cip)