Eswatini: presidente Taiwan incontra missioni tecniche, oggi previsto ritorno a Taipei (2)

- La missione ha prodotto risultati concreti anche sul piano della cooperazione: oltre alla firma di un accordo per fornire prestiti alle imprenditrici in Eswatini e un patto di gemellaggio tra le città di Kaohsiung e Mbabane, Taiwan ha accettato di cooperare alla costruzione di un serbatoio per lo stoccaggio di petrolio in Eswatini. Il protocollo d'intesa è stato stipulato il 7 settembre dall'amministratore delegato della compagnia petrolifera statale dell'Eswatini (Enpc), Nhlanhla Dlamini, e da Jeff Liu, direttore generale della Overseas Investment & Development Corp (Oidc), che a Taiwan si occupa della promozione di progetti all'estero. Il progetto, su cui non sono stati divulgati molti dettagli, punta a garantire allo Stato africano scorte di petrolio per 30 giorni e a ridurne parzialmente la dipendenza dal Sudafrica. (segue) (Cip)