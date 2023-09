Varese: settantenne morto schiacciato dal mezzo agricolo a Germignaga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 10 di questa mattina un uomo di 70 anni è morto in un incidente sul lavoro. È successo a Germignaga (VA) in via Rodolfo Morandi dove l'uomo si è ribaltato con il suo trattore ed è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, Carabinieri e personale dell'Ats, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. (Com)