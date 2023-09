Taiwan: Cina avverte Usa, sollevare questione nei fori internazionali "può essere pericoloso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina avverte gli Stati Uniti che sollevare la questione di Taiwan nei consessi multilaterali è "molto pericoloso", dal momento che il modo più efficace per mantenere la pace nello Stretto è "opporsi inequivocabilmente all'indipendenza dell'isola". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna. "Washington ha creato clamore attorno alla questione taiwanese in diverse occasioni, creando tensioni, provocando scontri e cercando di promuovere la 'internazionalizzazione' del dossier, il che è molto pericoloso. Il modo più efficace per mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan è aderire al principio della 'Cina unica' e opporsi inequivocabilmente all'indipendenza dell'isola", ha detto la portavoce. Solo il mese scorso, gli Usa hanno rafforzato la loro assistenza militare a Taiwan, nel tentativo di scoraggiare un'offensiva da parte cinese. (segue) (Cip)