Romania: Ciolacu annuncia piano per potenziare infrastrutture porto Costanza

- Il governo romeno approverà oggi un piano per potenziare le infrastrutture stradali nel porto di Costanza, sul Mar Nero, nell'ambito di investimenti più ampi che potrebbero favorire il transito di una maggiore quantità di grano ucraino. Lo ha annunciato il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, all'inizio della riunione di governo. Il porto di Costanza rappresenta la più grande via di esportazione alternativa dell'Ucraina, con i cereali che arrivano attraverso strada, ferrovia o imbarcazioni sul Danubio. Nei primi sette mesi dell’anno, Kiev ha spedito 8,1 milioni di tonnellate di grano attraverso il porto romeno. Funzionari del governo di Bucarest hanno reso noto che l’intenzione è quella di raddoppiare la capacità di transito mensile del grano ucraino verso Costanza, portandola a 4 milioni di tonnellate nei prossimi mesi. Il governo ha finora già potenziato decine di linee ferroviarie che collegano il porto all'Ucraina, e sono in corso lavori sul Danubio per consentire il passaggio di più imbarcazioni. Il ministero dei Trasporti romeno, per gli investimenti, utilizzerà i fondi dell'Unione europea destinati a rafforzare le infrastrutture esistenti, costruire nuove strade, rampe di accesso e rotatorie, nonché a lanciare un sistema di gestione del traffico digitalizzato. "Questa è una prova chiara e concreta del fatto che la Romania sta compiendo seri sforzi per sostenere l'Ucraina nel transito del grano, ma anche per interconnettere la regione", ha affermato Ciolacu. I costi dei nuovi lavori nel porto romeno sono stimati in 280 milioni di euro. (Rob)