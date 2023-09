Regno Unito: fuga sospetto terrorista, polizia indaga su aiuti all’interno del carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia metropolitana di Londra (Met) sta indagando se Daniel Abed Khalife, ex soldato dell'esercito britannico e presunto terrorista fuggito dalla prigione londinese di Wandsworth, abbia ricevuto aiuti dal personale carcerario o da altri detenuti. Il commissario Mark Rowley ha dichiarato che la fuga di Khalife era "chiaramente pianificata" e la polizia sta indagando se si sia trattato di un "lavoro interno". Rowley ha spiegato che è in corso “una massiccia operazione, con centinaia di agenti coinvolti” nella ricerca del fuggitivo. Il commissario di polizia ha definito "estremamente preoccupante" il fatto che Khalife sia "a piede libero” e ha esortato i concittadini a fare segnalazioni. Il 21enne Khalife è accusato di attività di spionaggio per conto di uno Stato ostile, che la stampa britannica ha riferito essere l’Iran, e di aver piantato un finto ordigno in una base militare. (Rel)