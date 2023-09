Imprese: Webuild si espande in Australia, contratto da 420 milioni a controllata Clough

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Webuild continua a crescere in Australia e ad espandersi in segmenti nuovi per il gruppo. La controllata australiana Clough si è aggiudicata il contratto da 420 milioni per la realizzazione dello Shiplift del porto di Darwin, sulla costa settentrionale dell’Australia. Il progetto prevede la realizzazione di un moderno sistema per il sollevamento, la movimentazione a terra e il varo di imbarcazioni di piccole e grandi dimensioni, che andrà a consolidare il ruolo della città costiera come hub di riferimento per la manutenzione e i servizi di assistenza per il settore navale nella regione. Lo Shiplift servirà il dipartimento della Difesa, come anche il traffico di imbarcazioni commerciali e private nei settori della pesca, dell’oil&gas e dell’industria marittima. Clough partecipa al progetto con una quota del 50 per cento, in joint venture con l’australiana Bmd, che detiene il restante 50 per cento. Commissionato dal governo del Northern Territory, lo Shiplift di Darwin sarà il più grande del territorio australiano, con i suoi 26 metri di larghezza e 103 di lunghezza. La piattaforma potrà sollevare imbarcazioni fino a 5.500 tonnellate, inclusi i nuovi pattugliatori d’altura dell’Australian Defence Force. L’ultimazione dei lavori è prevista per luglio 2025. Posizionato nel sobborgo di East Arm, tra la Marine Supply Base del porto di Darwin e il Marine Industry Park, lo Shiplift rafforzerà la capacità della città di Darwin di fornire assistenza e servizi navali, con benefici anche per l’economia locale. (segue) (Com)