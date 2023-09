Imprese: Webuild si espande in Australia, contratto da 420 milioni a controllata Clough (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Darwin, che per la sua posizione geografica rappresenta la porta commerciale per l’Australia per connettersi al mondo asiatico, è oggi l’unico porto in acque profonde dell’Australia settentrionale. Senza lo Shiplift, le imbarcazioni di grandi dimensioni sarebbero costrette a viaggiare circa dieci giorni o più per essere servite altrove. Webuild continua a crescere in Australia, mercato in cui si sta espandendo anche in nuovi settori attraverso la sua controllata Clough. I progetti in corso includono la realizzazione dell’impianto di urea per la produzione di fertilizzanti più grande in Australia, il potenziamento del più grande impianto di trattamento delle acque reflue del Western Australia, lo sviluppo di parte della Sydney Metro-Western Sydney Airport Metro Line, la linea metropolitana che collegherà il nuovo Western Sydney International Airport con la città di Sydney, e i lavori di scavo del North East Link, che andrà a completare la rete autostradale di Melbourne. (Com)