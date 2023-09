Romania : Greco raccomanda maggiore efficacia contro la corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo degli Stati contro la corruzione (Greco) raccomanda alla Romania maggiore efficacia nel promuovere l'integrità e nella prevenzione della corruzione nell'amministrazione centrale e nelle istituzioni che applicano la legge. In un rapporto pubblicato a Strasburgo, Greco riconosce anche i progressi compiuti dalla Romania, soprattutto per quanto riguarda la creazione del quadro giuridico e delle istituzioni per combattere la corruzione e verificare l'integrità delle altre persone che ricoprono cariche nello stato. Il rapporto accoglie con favore l'adozione da parte di Bucarest delle leggi sull'incompatibilità e il conflitto di interessi, nonché l'entrata in vigore, a dicembre 2022, della legge sulla protezione degli informatori di integrità. Greco sollecita però alle autorità di Bucarest di rafforzare le misure volte a prevenire e combattere la corruzione a livello delle posizioni esecutive più elevate, come presidente, primo ministro, vice primi ministri, ministri, segretari e sottosegretari di stato, nonché tra le forze della Polizia e della Gendarmeria, formulando 26 raccomandazioni al riguardo. Lo stato romeno deve riferire al Greco sull'attuazione delle raccomandazioni entro il 31 dicembre 2024, per consentire l'analisi del livello di conformità. (Rob)