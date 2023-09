Cina: fuga di gas in Mongolia Interna provoca 10 morti e 3 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di dieci morti e tre feriti il bilancio di una fuga di gas verificatasi ieri in un’officina a Ordos, nella regione autonoma cinese settentrionale della Mongolia Interna. Stando all’ufficio cittadino per la gestione delle emergenze, la fuga di gas si è verificata intorno alle 15:30 locali, e ha provocato la caduta di diversi dipendenti da posizioni elevate. Sul posto sono stati dislocati vigili del fuoco e operatori sanitari, mentre continuano le indagini per risalire alle cause dell’incidente. (Cip)