Energia: Libia, perforato pozzo petrolifero da 4.000 barili al giorno nel sud

- Mellitah Oil and Gas Company, joint venture tra la libica National Oil Corporation e l'italiana Eni, è riuscita a completare la perforazione del pozzo FB 34 della capacità produttiva massima di 4.000 barili al giorno circa. Lo ha annunciato la Noc libica in un comunicato. Il pozzo si trova nel campo di El Feel (o Elephant), situato circa 800 chilometri a sud di Tripoli, ed è operato dalla stessa Mellitah Oil and Gas. El Feel estrae a regime circa 70 mila barili di petrolio della qualità Bu Attifel, povera di zolfo e molto facile da raffinare.(Lit)