Regno Unito: re Carlo ringrazia per "amore e sostegno" nel primo anno di regno

- Re Carlo III ha ringraziato i cittadini britannici per "l'amore e il sostegno" dimostrato a lui e a sua moglie mentre celebra un anno dalla morte della regina Elisabetta II. Carlo, che sta trascorrendo la giornata con la regina Camilla e gli altri membri della sua famiglia in "tranquilla riflessione" al castello di Balmoral, ha rilasciato una breve dichiarazione in cui parla del suo grande affetto per sua madre. La famiglia reale celebrerà l'anniversario della morte della defunta regina Elisabetta nella chiesa vicino al castello di Balmoral, accompagnati da un piccolo numero di ospiti. (Rel)