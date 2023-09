Libia: vertice tra Dabaiba, Menfi, Takala e Al Kabir su stabilità politica e finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto a Tripoli un vertice tra i capi del Consiglio presidenziale e del Governo di unità Nazionale della Libia, rispettivamente il presidente Mohamed Menfi e il premier Abdulhamid Dabaiba, alla presenza anche di Mohamed Takala, capo dell'Alto Consiglio di Stato, e Al Saddiq al Kabir, governatore della Banca centrale libica. Secondo una dichiarazione del Consiglio presidenziale, i quattro hanno “discusso delle modalità per proteggere il processo politico e rafforzare la stabilità politica, economica e finanziaria attraverso meccanismi di consenso e dialogo per arrivare alle elezioni”. Nonostante i ripetuti appelli a superare la fase di transizione, nel Paese le elezioni sembrano ancora lontane. L'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, ha recentemente avuto diversi incontri con i principali leader libici, inclusi Dababia e il generale Khalifa Haftar. In questi incontri, l’inviato Onu ha sottolineato l'importanza che il Comitato 6+6 (formato da componenti dell'est e dell'ovest del Paese) completi le leggi elettorali e che le elezioni si tengano sotto "un governo unificato sostenuto dalle principali parti libiche". (segue) (Lit)