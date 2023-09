Libia: vertice tra Dabaiba, Menfi, Takala e Al Kabir su stabilità politica e finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Dabaiba al potere a Tripoli, da parte sua, non sembra intenzionato a cedere il potere a un altro governo non eletto, ancorché di natura tecnica e incaricato esclusivamente di traghettare il Paese alle elezioni. Tuttavia, il Gun è sotto crescente pressione per cedere il potere o aprire quantomeno a un rimpasto con il cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn), l'esecutivo non riconosciuto dell’est. Vale la pena ricordare che, secondo la normativa libica, le elezioni dovrebbero tenersi entro 240 giorni dall’emanazione delle leggi elettorali. Siccome tali leggi non sono ancora state promulgate, e nella migliore delle ipotesi non saranno approvate prima di diverse settimane ancora, le elezioni in Libia non si terranno prima della fine di maggio 2024. Uno degli ostacoli all’approvazione delle leggi elettorali è la questione della doppia cittadinanza del futuro presidente: l’Alto consiglio di Stato di Tripoli è fermamente contrario al doppio passaporto, mentre la Camera dei rappresentanti è favorevole. Un altro nodo riguarda gli incarichi militari: per il “Senato” i potenziali candidati non dovrebbero provenire dalle Forze armate, mentre per il Parlamento dell’est del Paese, regione dominata dal generale Haftar, la questione non sarebbe un problema. C’è divergenza di vedute anche sulla divisione dei poteri tra il premier e il presidente, così come sull’imposizione della Shari’a, la legge islamica, ma anche sulla fedina penale dei candidati e gli eventuali carichi pendenti. (segue) (Lit)