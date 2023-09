Libia: vertice tra Dabaiba, Menfi, Takala e Al Kabir su stabilità politica e finanziaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato 6+6 ha inoltre chiesto la formazione di “un governo unificato” che prepari il Paese alle elezioni prima che le nuove leggi elettorali entrino in vigore, ammesso e non concesso che queste ultime vengano approvate. Eventualità, quest’ultima, fortemente sostenuta dall’Egitto e recentemente avallata anche dagli Stati Uniti e dall’Onu. L’inviato delle Nazioni Unite in Libia, da parte sua, ha più volte dichiarato pubblicamente che tutti devono potersi candidare in Libia, inclusi quindi personaggi divisivi come Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto colonnello libico Muammar, il generale Haftar, e il premier Dabaiba. Non a caso, Bathily ha recentemente sottolineato la necessità di “finalizzare le leggi elettorali e di lavorare su un accordo politico globale che apra la strada a elezioni inclusive”. (Lit)