Cina: nave da crociera Adora Magic City salpata per il secondo viaggio di prova

- La prima grande nave da crociera costruita interamente in Cina, l’Adora Magic City, ha intrapreso ieri il suo secondo e ultimo viaggio di prova, durante il quale saranno testate velocità, manovrabilità e altre attrezzature di bordo. “La nave è praticamente pronta per la consegna”, ha dichiarato Wei Shengsheng, del cantiere navale Shanghai Waigaoqiao, che ha contribuito alla costruzione assieme al cantiere navale China State Shipbuilding Corporation Cruise Technology Development Co (Cctd). A bordo dell’Adora Magic City ci sono più di 1.300 persone, tra cui personale tecnico e ingegneristico, appaltatori e fornitori di servizi. Il transatlantico rappresenta un significativo traguardo nella produzione cantieristica nazionale. Con una lunghezza di 323,6 metri e un tonnellaggio lordo di 135.500 tonnellate, la nave può accogliere 5.246 passeggeri e sarà dispiegata in rotte a medio e lungo termine. La consegna è prevista a fine anno. (Cip)