Regno Unito: Sunak esorterà India a "denunciare" Russia per guerra in Ucraina

- Il primo ministro britannico esorterà l'India a "denunciare" la Russia sulla guerra in Ucraina e a usare la sua influenza per contribuire a porre fine al conflitto. Riporta la notizia il quotidiano "Financial Times". Sunak è in viaggio verso Nuova Delhi per partecipare al vertice annuale del G20, a margine del quale si terranno i colloqui bilaterali tra Regno Unito e India. Sunak e Narendra Modi, il primo ministro indiano, discuteranno sia progressi nell'accordo commerciale che i due Paesi stanno cercando di negoziare sia del conflitto in Ucraina. Il portavoce del primo ministro britannico ha detto che Sunak "sfrutterà ogni opportunità" durante il viaggio per impressionare il sostegno di Londra a Kiev e "promuovere ulteriormente il sostegno globale". L'India ha un "ruolo vitale da svolgere come più grande democrazia del mondo nel denunciare l'assalto della Russia ai diritti umani e alla democrazia stessa", ha aggiunto il portavoce.(Rel)