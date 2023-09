Sardegna: raccolta carta e cartone, Isola prima regione del sud ma percentuale in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel panorama della gestione sostenibile dei rifiuti, la Sardegna continua a distinguersi come una delle regioni italiane più virtuose, mantenendo la leadership nella raccolta differenziata di carta e cartone nonostante una leggera flessione registrata nel corso del 2022. Secondo i dati pubblicati nel 28esimo rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia da Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, la Sardegna ha raccolto complessivamente 94.000 tonnellate di carta e cartone lo scorso anno, rappresentando un lieve decremento del 2,7 per cento rispetto al 2021. Tuttavia, questo calo nella raccolta differenziata è in linea con la diminuzione della produzione complessiva di rifiuti urbani nell'isola. Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, ha dichiarato: "Dopo un anno in crescita come era stato il 2021, la Sardegna nel 2022 ha registrato un calo nella raccolta differenziata di carta e cartone di oltre duemila tonnellate". Tuttavia, Montalbetti ha sottolineato che i cittadini sardi continuano ad essere impegnati nella differenziazione e nel riciclo, con una media pro-capite di quasi 60 kg di carta e cartone per ciascun abitante. Sebbene questo dato sia ancora al di sotto della media nazionale, la Sardegna lo ha mantenuto costantemente come il più alto tra le regioni del Sud Italia, isole comprese. (segue) (Rsc)