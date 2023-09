Sardegna: raccolta carta e cartone, Isola prima regione del sud ma percentuale in calo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2022, Comieco ha gestito direttamente circa il 74% della raccolta complessiva di materia cellulosica in Sardegna, pari a circa 70.000 tonnellate. Questo impegno ha portato a riconoscimenti finanziari significativi per i Comuni convenzionati, che hanno beneficiato di quasi 6 milioni di euro. Guardando alle province, Sassari si è distinta come la provincia con la più alta media pro-capite nella raccolta differenziata di carta e cartone, con 67,5 kg per abitante. A Oristano, oltre 9.700 tonnellate sono state raccolte con una media di 64,4 kg pro capite. La provincia di Cagliari ha contribuito con oltre 25.000 tonnellate di carta e cartone e una media pro-capite di 59,7 kg. Nel Nuorese, sono state differenziate più di 11.000 tonnellate con una raccolta media di 57,7 kg per abitante all'anno. Nel Sud Sardegna, sono state raccolte circa 16.000 tonnellate con una media pro-capite di 47,5 kg. Questi dati testimoniano l'impegno continuo degli abitanti e delle amministrazioni locali della Sardegna nella gestione sostenibile dei rifiuti, dimostrando che nonostante la flessione nel 2022, l'isola mantiene una posizione di primo piano nella raccolta differenziata di carta e cartone in Italia. La regione può essere un esempio da seguire per altre aree del Paese che mirano a migliorare la loro performance in termini di riciclo e sostenibilità ambientale. (Rsc)