Moldova: Sandu al primo posto nelle intenzioni di voto per le future elezioni presidenziali

- La presidente della Moldova, la filo-occidentale Maia Sandu, si trova al primo posto nelle intenzioni di voto per le future elezioni presidenziali in Moldova. Lo rivelano i risultati di un sondaggio, citato da "Radio Chisinau", secondo il quale il 29,4 per cento degli intervistati voterebbe per Sandu, il 18 per cento per il suo predecessore, il socialista filorusso Igor Dodon, mentre il 5,6 per cento si pronuncia per il sindaco in carica di Chisinau, il socialista Ion Ceban. In caso di elezioni politiche, solo tre partiti entrerebbero nel Parlamento: il Partito Azione e Solidarietà (Pas), accreditata con poco più del 24 per cento, il Partito socialista (Psrm) con il 13,4 per cento, e il Partito della Rinascita, associato da media e analisti con la formazione populista filorussa Sor, messa fuori legge, con l'8,6 per cento. Per l'adesione della Moldova all'Unione europea si è pronunciato il 47 per cento degli intervistati, mentre il 32 per cento ha optato per la cosiddetta Unione doganale con la Russia. Quasi il 60 per cento dei partecipanti al sondaggio ha affermato che la direzione della Moldova è "sbagliata. (Rob)