Tunisia: ministro Interno tunisino respinge accuse su “errori” nella gestione dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia respinge le accuse sugli “errori” commessi nella gestione dei flussi migratori. Lo ha affermato il ministro degli Interni tunisino, Kamal Feki, nel corso di un incontro con Abdallah al Dardari, segretario generale aggiunto dell'Onu e direttore dell'Ufficio regionale per gli Stati arabi del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp). Feki ha ribadito il suo categorico rifiuto degli "errori" nel modo in cui le autorità tunisine gestiscono l'immigrazione clandestina. Errori che verrebbero “promossi” da qualcuno non meglio precisato dal ministro. Feki ha poi invitato le Nazioni Unite a "sostenere gli sforzi tunisini per realizzare un programma per il rimpatrio volontario dei migranti irregolari nei loro paesi di origine". (segue) (Tut)