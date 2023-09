Tunisia: ministro Interno tunisino respinge accuse su “errori” nella gestione dei migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito web d’informazione libico “Al Wasat” sottolinea come le parole del ministro tunisino siano state pronunciate in concomitanza con l’annuncio, da parte del ministro dell’Interno del Governo di unità nazionale della Libia, del rafforzamento delle misure di sicurezza alle frontiere per far fronte all'infiltrazione di immigrati clandestini in Libia dalla Tunisia. "Le forze di sicurezza saranno dispiegate lungo i confini con la Tunisia da Ras Jedir a Wazzin. La cooperazione e il coordinamento con il governo tunisino sono in corso per prevenire qualsiasi emergenza che possa minacciare entrambi i Paesi", ha dichiarato il ministro dell'Interno libico, Emad Trabelsi, in una conferenza stampa. (segue) (Tut)