Tunisia: ministro Interno tunisino respinge accuse su “errori” nella gestione dei migranti (4)

- Ieri, inoltre, l'inviato speciale dell'Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, ha discusso proprio con il ministro dell'Interno libico, Emad Trabelsi, del dossier dell'immigrazione clandestina, del controllo delle frontiere e la lotta alla criminalità organizzata. Secondo un comunicato stampa della parte libica, Trabelsi ha fatto il punto sul piano d'azione ministeriale e sui risultati raggiunti nell'ultimo periodo. Durante una conferenza stampa tenuta a Tripoli nei giorni scorsi, Trabelsi ha accusato “alcuni Paesi e organizzazioni” non meglio precisate di voler insediare migranti in Libia. La questione dei flussi migratori, ha spiegato il ministro, richiede un grande impegno da parte delle istituzioni e dei cittadini, per via delle sue ripercussioni sulla sicurezza e del suo impatto economico. “Colpiremo con fermezza chiunque cerchi di minare la sicurezza e la stabilità della Libia e adotteremo severi provvedimenti contro i trafficanti e i fuorilegge”, ha aggiunto Trabelsi. (Tut)