Cina: prezzi terre rare ai massimi da 20 mesi dopo sospensione estrazione in Myanmar

- I prezzi delle terre rare in Cina sono saliti ai massimi da 20 mesi a settembre, a causa della sospensione delle attività estrattive in Myanmar. Le miniere nello Stato settentrionale di Kachin, la più grande fonte di terre rare nel Paese, sono state infatti chiuse a inizio settimana in vista di una serie di ispezioni. Oltre ad essere emerso quale quarto centro estrattivo di terre rare a livello globale nel 2022, solo nei primi sette mesi del 2023 il Myanmar ha contribuito al 38 per cento delle importazioni cinesi. A seguito della chiusura delle miniere, i prezzi dell’ossido di disprosio in Cina sono rimbalzati a 356 dollari per chilogrammo, ai massimi da maggio 2022. I prezzi dell'ossido di terbio si sono invece attestati a 1.170 dollari per chilogrammo, ai massimi dallo scorso luglio. (Cip)