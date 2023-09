Cina-Filippine: nuovo incidente tra Guardie costiere nei pressi dell’atollo Second Thomas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera della Cina ha monitorato il transito e consegnato avvertimenti a due navi e due motovedette della Guardia costiera delle Filippine nei pressi dell’atollo di Second Thomas, parte dell'arcipelago conteso delle Spratly nel Mar Cinese Meridionale. “Pechino ha una sovranità indiscutibile sulle Isole Nansha (denominazione cinese delle Isole Spratly), compresi l'atollo Second Thomas e le acque adiacenti” e si oppone fermamente al trasporto di “materiali da costruzione illegali” da parte delle autorità filippine, si legge in una nota della Guardia costiera cinese. (Cip)