Cina: premier Li a Guterres, no a strumentalizzazione politica delle questioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale dovrebbe opporsi alla strumentalizzazione politica delle questioni economiche e perseguire uno sviluppo “aperto e inclusivo”. Lo ha detto il primo ministro della Cina, Li Qiang, al termine dell’incontro tenuto con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ieri a Giacarta, in Indonesia, a margine del summit dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e degli eventi correlati. Facendo riferimento ai “cambiamenti e disordini” emersi nell’attuale panorama internazionale, il premier cinese ha evidenziato l’importanza di accelerare la riforma della governance economica globale e di aumentare la rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo nelle istituzioni finanziarie multilaterali. (Cip)