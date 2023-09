Napoli: cercano di truffare 91enne, lei li fa arrestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno cercato di ingannare un’anziana di 91 anni per spillarle soldi, ma la nonnina ha fiutato il raggiro e li ha fatti arrestare. A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, sono stati arrestate due persone con l’accusa di truffa: sono ora in carcere in attesa di giudizio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due hanno contattato l’anziana dicendole che avrebbero dovuto consegnarle un pacco atteso dal nipote e che per la ricezione era necessario provvedere al pagamento di 700 euro, preferibilmente in contanti. La somma sarebbe stata ritirata da un corriere in cambio del plico in arrivo. L’anziana ha finto di abboccare, ma una volta terminata la telefonata ha contattato il 112. I militari hanno così raggiunto la casa dell’anziana e hanno atteso con lei i truffatori. Quando il finto corriere ha bussato per consegnare il pacco, l’anziana ha aperto e ha ritirato il pacco e consegnato parte del denaro. A quel punto il finto corriere è stato arrestato. Ad attenderlo in strada, all’interno di una macchina, c’era il complice: anche lui è stato arrestato. Gli accusati sono Luciano Maiorano e Alfonso Balido, entrambi 50enni del quartiere napoletano di Ponticelli. Per la 91enne i complimenti dei Carabinieri per aver sventato l’ennesima truffa. (Ren)