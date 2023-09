Giappone: Kishida effettuerà un rimpasto di governo la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, effettuerà un rimpasto di governo e dei vertici del Partito liberaldemocratico (Pld) la prossima settimana, anche se la maggior parte delle figure di primo piano dell'esecutivo dovrebbero essere riconfermate nei loro attuali incarichi. Lo anticipa la stampa giapponese, secondo cui Kishida ha ponderato una serie di nomine in questi giorni, durante la visita a Giacarta in occasione del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e degli incontri correlati. Il rimpasto potrebbe essere annunciato entro mercoledì, dopo il rientro in Giappone di Kishida, che da oggi sarà a Nuova Delhi per il vertice del G20. Secondo le indiscrezioni di stampa, la priorità del primo ministro è mantenere la stabilità del partito per assicurarsi la rielezione a leader nel 2024. Il vicepresidente del Pld Taro Aso e il segretario generale, Toshimitsu Motegi, che guidano rispettivamente la seconda e terza fazione più importante del partito, dovrebbero mantenere i loro ruoli dirigenziali. (segue) (Git)