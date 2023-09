Giappone: Unesco sollecita a rivedere il piano di riqualificazione dell'area di Jingu a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un organo consultivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha sollecitato il ritiro di un piano per la riqualificazione urbanistica della storica area di Jingu a Tokyo, che comporterebbe la demolizione di due strutture sportive e l'abbattimento di migliaia di alberi, stravolgendo uno dei polmoni verdi della capitale giapponese. Il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (Icomos) ha emesso un "allerta patrimonio", una richiesta legalmente non vincolante per la preservazione di un sito culturale, nel tentativo di arrestare il progetto che stravolgerebbe il parco Jingu Gaien: secondo l'organismo dell'Unesco, l'abbattimento di 3mila alberi previsto dal piano metterebbe in crisi il sistema dei parchi e dei giardini della capitale giapponese. Il Consiglio ha ricordato tramite una nota che "il Jingu Gaien è stato creato grazie alle donazioni e al lavoro volontario fornito dai cittadini, sulla base della promessa di 'mantenere il magnifico parco per l'eternità'". L'Icomos ha evidenziato anche che tra gli alberi che rischiano la rimozione ve ne sono diversi vecchi di oltre un secolo. Per tale ragione, l'organismo ha chiesto allo sviluppatori Mitsui Fudosan Co., al Santuario Meiji Jingu e al governo metropolitano di Tokyo di ritirare immediatamente il progetto e formulare una nuova valutazione id impatto ambientale. Il governo della capitale giapponese ha approvato all'inizio di quest'anno il Piano per l'abbattimento dello Stadio Jingu e del Prince Chichibu Memorial Rugby Ground, che verrebbero sostituiti da un nuovo complesso di grattacieli entro il 2036. Il progetto, intrapreso già lo scorso marzo nonostante i timori delle comunità locali, comporterebbe però l'abbattimento di gran parte degli alberi del parco limitrofo. (Git)