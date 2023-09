Corea del Nord: varato nuovo "sottomarino d'attacco nucleare tattico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha annunciato il varo del primo esemplare operativo di un nuovo "sottomarino d'attacco nucleare tattico", che è stato assegnato alla flottiglia del Mar del Giappone. Lo hanno annunciato oggi i media di Stato nordcoreani, secondo cui la cerimonia del varo si è tenuta mercoledì, e vi ha assistito personalmente anche il leader Kim Jong-un. Questi ha ribadito per l'occasione che armare la marina militare con sistemi nucleari è un "compito urgente", e ha promesso che le forze navali nordcoreane riceveranno presto unità sottomarine e di superficie in grado di lanciare armi nucleari tattiche. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency", "la cerimonia del varo del sottomarino ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo per le forze navali" del Paese. (segue) (Git)