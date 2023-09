Corea del Nord: varato nuovo "sottomarino d'attacco nucleare tattico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottomarino n.841, battezzato "Eroe Kim Kun-ok" in onore di una figura storica coreana, è stato sviluppato per lanciare armi nucleari tattiche in immersione. Le agenzie di intelligence statunitensi e sudcoreane avevano ottenuto le prime informazioni in merito all'assemblaggio di un nuovo sottomarino nordcoreano nel 2016, e nel 2019 i media di Stato di Pyongyang avevano annunciato la costruzione di un sottomarino "sotto l'attenzione speciale" del leader del Paese. Non è ancora chiaro quali tipologie di missili balistici o da crociera andranno a integrare la dotazione offensiva del vascello, e se la Corea del Nord sia effettivamente già riuscita a padroneggiare le tecnologie necessarie alla miniaturizzazione delle testate nucleari. Secondo Kim Jong-un, "il sottomarino d'attacco nucleare, che per decenni è stato un simbolo di aggressione contro la nostra repubblica, è divenuto ora un simbolo del nostro potere rivoluzionare che getterà terrore nei cuori dei nostri spregevoli nemici". (Git)