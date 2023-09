Giordania-Arabia Saudita: presidente consiglio della Shura Al Sheikh atteso oggi ad Amman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio della Shura dell’Arabia Saudita, Abdullah bin Mohammed al Sheikh, è atteso oggi pomeriggio in visita ufficiale in Giordania. Lo ha annunciato il primo vice presidente della Camera dei rappresentanti giordana, Ahmed al Khalayleh, secondo quanto riferisce l’emittente “Al Mamlaka”. Ieri, Al Khalayleh aveva reso noto che Al Sheikh sarà ricevuto dal presidente della Camera dei rappresentanti giordana, Ahmed al Safadi, e dai suoi due vice presidenti, oltre che dal suo Ufficio permanente. Per domenica, invece, sono previsti “incontri allargati” tra il Consiglio della Shura saudita e la Camera dei rappresentanti giordana. Al Khalayleh ha sottolineato la profondità delle relazioni tra Amman e Riad, sotto la guida del re giordano, Abdullah II, e del sovrano saudita, Salman bin Abdulaziz. Gli incontri, ha aggiunto, contribuiranno quindi a rafforzare le profonde relazioni tra i due Paesi, in modo tale da realizzarne le comuni aspirazioni. (Res)