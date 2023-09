Russia-Corea del Nord: vicepresidente Usa Harris, fornitura armi sarebbe "segnale di disperazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Russia di acquistare armi e munizioni dalla Corea del Nord sarebbe un "errore enorme" che isolerebbe ulteriormente entrambi i Paesi, e che trasmetterebbe un "segnale di disperazione" da parte della Russia a più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Cbs News" di ritorno dal vertice dei Paesi Asean in Indonesia. "L'idea che possano fornire munizioni a tal fine (la prosecuzione del conflitto in Ucraina) sarebbe un errore enorme. Penso anche fermamente che questo isolerebbe ulteriormente Russia e Corea del Nord", ha dichiarato la vicepresidente, che ha fatto eco a un avvertimento rivolto nei giorni scorsi ai due Paesi dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. (segue) (Was)