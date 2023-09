Russia-Corea del Nord: vicepresidente Usa Harris, fornitura armi sarebbe "segnale di disperazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura di armi alla Russia, nel quadro del conflitto in Ucraina, non avrà un effetto positivo sull’immagine della Corea del Nord, che “ne pagherà il prezzo all’interno della comunità internazionale”. Lo ha detto lunedì il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti hanno già imposto sanzioni per impedire alla Russia di rivolgersi alla Corea del Nord per acquistare armi”, ha evidenziato il funzionario in vista del possibile incontro tra i leader dei due Paesi - Vladimir Putin e Kim JUong-un, la prossima settimana a Vladivostok. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha dichiarato ieri durante una conferenza stampa che la Russia apprezza le relazioni con la Corea del Nord e prevede di svilupparle ulteriormente. "Apprezziamo queste relazioni perché (la Corea del Nord) è un nostro vicino. E naturalmente continueremo a sviluppare queste relazioni con loro senza tener conto delle opinioni di altri Paesi", ha detto Peskov. (Was)