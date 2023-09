Singapore: Lee, Paese eviterà recessione quest'anno ma restano incertezze per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore scongiurerà lo scenario di una recessione nel 2023 a dispetto dei segnali di debolezza della sua economia, ma l'andamento nel 2024 resta incerto. Lo ha dichiarato ieri il primo ministro della città-Stato, Lee Hsien Loong, discutendo le prospettive delle economie dell'Asean e l'influenza che le dinamiche regionali esercitano sull'economia di Singapore. Paragonando la crescita dell'un per cento che Singapore dovrebbe conseguire quest'anno a quella media del 4 per cento prevista per i Paesi del Sud-est asiatico, Lee ha detto che rispetto ai suoi vicini Singapore riflette le dinamiche delle economie sviluppate, e ha aggiunto che per la città-Stato una crescita del 2,5 per cento sarebbe un buon risultato, e una crescita del 3 per cento un risultato ottimo. Per l'anno prossimo, ha aggiunto il premier, "bisognerà vedere come vanno le cose in Europa, in America e in Cina". (Fim)