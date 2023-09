Golfo: Consiglio di cooperazione, tutelare sicurezza marittima e libertà di navigazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione finale dei ministri degli Esteri del Ccg, si elogia la creazione da parte dell’Arabia Saudita di un’organizzazione mondiale per affrontare le crisi idriche, con sede a Riad, e si esprime soddisfazione per i risultati dei vertici organizzati dal Ccg negli ultimi mesi, in particolare quello con i Paesi dell’Asia centrale (19 luglio). Inoltre, il Ccg ha passato in rassegna gli ultimi sviluppi dell’“azione congiunta” dei Paesi del Golfo e della loro integrazione economica. Per quanto concerne la questione palestinese, il Ccg ha accolto con favore gli sforzi diplomatici egiziani per una risoluzione pacifica del conflitto, condannando le azioni unilaterali di Israele e le “incursioni dei coloni” nella mosche di Al Aqsa, a Gerusalemme. A tal proposito, il Ccg ha fatto appello alla comunità internazionale a intervenire per porre fine agli “attacchi israeliani contro la presenza palestinese a Gerusalemme, all’espulsione dei palestinesi dalle loro terre e ai tentantivi di modificare lo status giuridico (…) dei luoghi di culto musulmani” della città. Inoltre, il Ccg ha condannato l’espansione continua degli insediamenti coloniali israeliani nei “territori palestinesi occupati”. (Res)