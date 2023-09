Usa: scontro Texas-New York sull'immigrazione, Abbott accusa il sindaco Adams di ipocrisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha definito "un ipocrita" il sindaco democratico di New York Eric Adams, secondo cui la Grande Mela non è più in grado di far fronte all'accoglienza dei immigrati irregolari provenienti dal confine meridionale degli Stati Uniti. Il mese scorso Adams si era detto "orgoglioso" della decisione di proclamare New York una "città santuario" che disattende le norme federali di controllo dell'immigrazione irregolare. Al contempo, il sindaco aveva puntato l'indice contro il Texas per l'invio di migranti nella città tramite autobus: una misura che lo Stato della stella solitaria ha intrapreso lo scorso anno in segno di polemica per l'assenza di misure tese a contrastare la crisi migratoria, che pesa soprattutto sugli Stati Usa confinanti con il Messico. Mercoledì il sindaco di New York ha rivolto nuove critiche al governatore del Texas Abbott, definendolo "un pazzo", e un altro appello allo Stato federale, avvertendo che l'accoglienza dei migranti rischia di costare alla città 12 miliardi di dollari in tre anni. Circa 13mila dei migranti che gravano sul bilancio di New York sono stati inviati dal Texas sulla base di un programma di trasferimenti volontari. Il governatore dello Stato ha replicato ad Adams ieri: "Il sindaco era orgoglioso del suo status di cosiddetta città santuario sino a quando il Texas ha iniziato a trasferire migranti (...) per dare sollievo alle sue comunità di confine sopraffatte", ha affermato Abbott. "Con milioni di residenti, New York non affronta che una frazione di quello che le nostre piccole comunità di confine subiscono ogni giorni", ha accusato il repubblicano in una nota. "Anziché lamentarsi di 13mila immigrati provenienti dal Texas, il sindaco Adams dovrebbe chiamare il leader del suo partito, il presidente (Joe) Biden, che continua a trasferire aerei pieni di migranti in tutto il Paese, spesso nel pieno della notte, drenando le risorse di Stati e amministrazioni locali". (Was)