Golfo: elicottero Bell212 di AeroGulf si schianta in mare, in corso ricerca superstiti

- Continuano le operazioni di ricerca dei due piloti dell’elicottero Bell212 della compagnia emiratina AeroGulf, schiantatosi in mare nella notte tra ieri e oggi, durante una sessione di addestramento. Lo ha riferito l’Autorità per l’aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti, in un comunicato stampa diramato questa mattina. “Le squadre di ricerca e di soccorso hanno recuperato i resti dell’elicottero, mentre prosegue la ricerca dell’equipaggio”, si legge nel comunicato, nel quale si aggiunge che “il reparto per le indagini sull’incidente aereo si è trasferito sul posto”. A bordo dell’elicottero, decollato ieri sera dall’aeroporto internazionale Al Maktoum, c’erano due piloti, uno di nazionalità egiziana e uno di nazionalità sudafricana. Il rapporto sull’incidente è giunto all’Autorità per l’aviazione civile emiratina ieri, alle 20:30 ora locale. (Res)