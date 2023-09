Filippine-Australia: relazioni elevate a partenariato strategico, ministri Difesa si incontreranno ogni anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr e il primo ministro australiano Antony Albanese hanno siglato un accordo per elevare le relazioni tra i rispettivi Paesi al rango di partenariato strategico, in occasione della visita del primo ministro a Manila, la prima da parte di un leader australiano negli ultimi 20 anni. "L'Australia sta lavorando con i suoi partner, incluse le Filippine, per dare forma a una regione dove la sovranità venga rispettata", ha dichiarato Albanese, con un evidente riferimento alle rivendicazioni di Pechino su vaste aree del Mar Cinese Meridionale. Durante una conferenza stampa congiunta dei due leader, Marcos ha dichiarato che le relazioni tra Manila e Canberra sono "terribilmente importanti". Albanese ha annunciato che i ministri della Difesa di Australia e Filippine terranno incontri bilaterali ogni anno. Le consultazioni periodiche, ha spiegato il primo ministro, serviranno a rafforzare e approfondire le relazioni tra i due Paesi nel campo della sicurezza. (segue) (Fim)