Giappone: acque Fukushima, prima fase processo di scarico si concluderà l'11 settembre

- La prima fase del processo di scarico nell'Oceano Pacifico delle acque decontaminate di Fukushima si concluderà l'11 settembre, come da programma. Lo ha annunciato il gestore della centrale nucleare protagonista del disastro del 2011, Tokyo Electric Power Co (Tepco). La società ha aggiunto che i livelli residui di trizio rilevati nei campioni di acqua salata attorno al sito di scarico restano inferiori alla soglia minima di sicurezza. Il 24 agosto il Giappone ha intrapreso dopo anni di preparativi il controverso processo di scarico dell'acqua accumulata a Fukushima per più di un decennio, dopo il terremoto e lo tsunami che causarono un incidente nella locale centrale nucleare. Il processo di decontaminazione e scarico, che secondo i piani di Tokyo richiederà ben 30 anni, ha ottenuto il parere favorevole dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e di diversi alleati e partner del Giappone, mentre la Cina ha reagito con durezza, annunciando il blocco totale delle importazioni di prodotti ittici dal Giappone. (Git)