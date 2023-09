Libano: scontri nel campo profughi di Ain al Hilweh, almeno sei feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, il comitato congiunto per la sicurezza a Sidone si era riunito presso l’abitazione del generale Maher Chabayta, del movimento Fatah, a Ain al Hilweh, definendo “necessario evacuare le scuole e metterle sotto controllo della forza congiunta”. Una fonte interna ad Al Fatah accusa "gli estremisti islamisti di voler impedire alle forze di sicurezza congiunte (libanesi e palestinesi, ndr) di arrestare la persona accusata dell'omicidio di Abu Achraf al Armouchi", capo della sicurezza del campo, appartenente al movimento. Al Armouchi era stato ucciso da miliziani islamici lo scorso 30 luglio, insieme a quattro guardie del corpo, come rappresaglia per la morte, avvenuta il giorno precedente, di un membro di una fazione islamica. Quest’ultima azione, a sua volta, era una risposta all’uccisione, lo scorso primo marzo, di un giovane di Al Fatah. Abu Ayad al Shaalan, il nuovo capo della sicurezza di Ain al Hilweh, anch’egli appartenente ad Al Fatha, aveva dichiarato a “L’Orient le Jour” che dietro l’omicidio di Al Armouchi c’era Bilal Badr, "collaboratore dell'organizzazione terroristica dello Stato islamico". (segue) (Lib)