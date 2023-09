© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdullah Batili, ha incontrato il ministro dell'Interno del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Imad Trabelsi, con il quale ha discusso la situazione della sicurezza e gli sforzi per mantenere ls stabilità. Patelli ha sottolineato l'importanza di coinvolgere diverse istituzioni e leader per arrivare a elezioni pacifiche.(Lit)