Ucraina: Blinken, elezioni truccate organizzate dai russi non hanno valore

- La Federazione Russa sta portando avanti elezioni truccate nei territori occupati in Ucraina, un anno dopo i referendum illegali organizzati per annettere le regioni di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk. Lo h detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Il Cremlino pensa che i risultati truccati di queste elezioni avvaloreranno le pretese illegittime avanzate nei confronti dei territori che ha occupato in Ucraina, ma è solo propaganda”, ha detto. (Was)