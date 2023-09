Usa: documenti Mar-a-lago, repubblicani accusano il governo di aver fatto pressione sugli avvocati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Jim Jordan, ha chiesto al dipartimento della Giustizia di consegnare la documentazione relativa alle interlocuzioni con Stanley Woodward, dopo che l’avvocato ha affermato di essersi sentito “messo sotto pressione in maniera inappropriata” da parte di uno dei procuratori. Woodward è il legale di Walt Nauta, imputato insieme a Donald Trump dopo il ritrovamento di documenti classificati nella residenza privata dell’ex presidente Usa a Mar-a-lago, in Florida. In una lettera inviata a Jack Smith, il consigliere speciale che sta coordinando le indagini su Trump, Jordan ha fatto riferimento ad un incontro tra Woodward e Jay Bratt, capo dell’unità per il controspionaggio del dipartimento della Giustizia e membro dello staff di Smith, lo scorso autunno. L’avvocato, in una lettera depositata presso un tribunale federale a Washington, ha descritto il colloquio avuto con Bratt, che lo avrebbe messo sotto pressione nel tentativo di convincerlo a collaborare con l’ufficio di Smith. Secondo l’avvocato, Bratt avrebbe fatto anche riferimento alla candidatura di Woodward per un posto da giudice a Washington, affermando che Nauta avrebbe rilasciato dichiarazioni false e tentando di convincerlo a collaborare. “Ancora una volta, il dipartimento della Giustizia ha tentato di ottenere la cooperazione di Nauta, attaccando i suoi avvocati”, ha scritto Jordan nella lettera, affermando anche che ci sarebbe conflitto di interessi, dal momento che Woodward rappresenta anche altri due testimoni nelle indagini su Mar-a-lago. (Was)